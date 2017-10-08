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До Одеси доставили 14 поранених бійців АТО, четверо з них у важкому стані

Серед військовослужбовців - Дмитро з Каховки, у нозі якого нещодавно не розірвалася граната; а операцію проводили з участю саперів
В Одесу доставили 14 поранених учасників Антитерористичної операції, четверо з них у важкому стані.
До Одеси доставили 14 поранених бійців АТО, четверо з них у важкому стані Фото: facebook.com/permalink

Про це повідомив місцевий волонтер Андрій Танцюра на сторінці в Facebook.

"Я не знаю, яке там перемир'я, але у нас знову важкий борт! 14 хлопців... 4 тяжкі..." - написав Танцюра.

Він уточнив, що серед доставлених в Одесу бійців - Дмитро, у нозі якого не розірвалася граната напередодні.

"Хлопця прооперували в Маріуполі, і ось тепер він у нашому госпіталі у відділенні реанімації", - зазначив волонтер.

Він додав, що для цього бійця потрібно буде закупити стрижень для блокувального інтрамедулярного остеосинтезу, три стержні для остеосинтезу і спеціальну операційну сітку 10 на 15 см вартістю 8 180 грн. Всі бажаючі можуть взяти участь у зборі коштів.

Нагадаємо, сьогодні в районі проведення антитерористичної операції на сході України знову було неспокійно, незаконні збройні формування поодиноко обстрілювали українські позиції на всіх напрямках.

За минулу добу ніхто з українських військовослужбовців не загинув, один дістав поранення.

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