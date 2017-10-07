До Одеси на навчання прибули кораблі та літаки НАТО, - ФОТО
Першим прибув турецький фрегат F241 Turgutreis, який пришвартувався біля 16-го причалу морвокзалу Одеси близько 11 години. Про це повідомляє "Думская".
Другим зайшов підводний човен і став на 20-у причалі. За спогадами знавців, до цього підводні човни заходили до Одеси близько 10 років тому.
Фото dumskaya.net
Третім зайшов великий десантний корабель NL 124, який пришвартувався поруч з фрегатом близько полудня.
Фото dumskaya.net
Раніше, близько 8 ранку, в Практичну гавань зайшов румунський корвет "Контр-адмірал Хорію Мачелларіу".
Фото dumskaya.net
Крім того, як пише видання, в одеському аеропорту приземлилися два борти країн НАТО. Так, американський C-130J Геркулес привіз дюжину спеціалістів-водолазів.
Фото dumskaya.net
Угорський C-17A Globemaster III доставив кілька десятків військовослужбовців інших спеціальностей і спорядження для навчань.
Фото dumskaya.net
Приблизно через 2 години транспортники повернулись на аеродроми вильоту
Навчання Sea Breeze-2017 пройдуть з 10 по 23 липня.
Нагадаємо, раніше Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України", яким інтеграцію в НАТО визначено одним з національних пріоритетів.
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