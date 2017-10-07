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До Одеси на навчання прибули кораблі та літаки НАТО, - ФОТО

Навчання Sea Breeze-2017 пройдуть з 10 по 23 липня
В Одесу для участі в майбутніх навчаннях Sea Breeze-2017 прибули транспортні літаки і зайшло відразу три турецьких судна, у тому числі підводний човен.
До Одеси на навчання прибули кораблі та літаки НАТО, - ФОТО F241 Turgutreis

Першим прибув турецький фрегат F241 Turgutreis, який пришвартувався біля 16-го причалу морвокзалу Одеси близько 11 години. Про це повідомляє "Думская".

Другим зайшов підводний човен і став на 20-у причалі. За спогадами знавців, до цього підводні човни заходили до Одеси близько 10 років тому.

Фото dumskaya.net

Третім зайшов великий десантний корабель NL 124, який пришвартувався поруч з фрегатом близько полудня.

Фото dumskaya.net

Раніше, близько 8 ранку, в Практичну гавань зайшов румунський корвет "Контр-адмірал Хорію Мачелларіу".

Фото dumskaya.net

Крім того, як пише видання,  в одеському аеропорту приземлилися два борти країн НАТО. Так, американський C-130J Геркулес привіз дюжину спеціалістів-водолазів.

Фото dumskaya.net

Угорський C-17A Globemaster III доставив кілька десятків військовослужбовців інших спеціальностей і спорядження для навчань.

Фото dumskaya.net

Приблизно через 2 години транспортники повернулись на аеродроми вильоту

Навчання Sea Breeze-2017 пройдуть з 10 по 23 липня.

Нагадаємо, раніше Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України", яким інтеграцію в НАТО визначено одним з національних пріоритетів.

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10 07 2017 06:33
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