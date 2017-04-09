НОВИНИДо порту Одеси з прибув есмінець військово-морських сил Італії "Луіджі Дуранд Де Ла Пенне".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесу прибув есмінець військово-морських сил Італії
Представники Військово-Морських Сил Збройних Сил України з 4 до 7 вересня проведуть низку спільних заходів з італійськими колегами
Фото: Міноборони України
"Візит італійського корабля під командуванням капітана 1 рангу Фабріціо Руттері відбувається в рамках навчальної практики курсантів Академії Військово-морських сил Італії", - повідомляє прес-служба ВМС України.
Програма візиту передбачає, зокрема, протокольну зустріч у Командуванні ВМС ЗС України, відвідування есмінця особовим складом Військово-морського ліцею, мешканцями та гостями міста.
У свою чергу, курсанти Академії ВМС Італії побувають з ознайомчою екскурсією на фрегаті "Гетьман Сагайдачний".
Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко заявив, що 2017 рік визначений роком Військово-Морських Сил України.
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04 09 2017 12:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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