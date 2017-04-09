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В Одесу прибув есмінець військово-морських сил Італії

Представники Військово-Морських Сил Збройних Сил України з 4 до 7 вересня проведуть низку спільних заходів з італійськими колегами
До порту Одеси з прибув есмінець військово-морських сил Італії "Луіджі Дуранд Де Ла Пенне".
В Одесу прибув есмінець військово-морських сил Італії Фото: Міноборони України

"Візит італійського корабля під командуванням капітана 1 рангу Фабріціо Руттері відбувається в рамках навчальної практики курсантів Академії Військово-морських сил Італії", -  повідомляє прес-служба ВМС України.

Програма візиту передбачає, зокрема, протокольну зустріч у Командуванні ВМС ЗС України, відвідування есмінця особовим складом Військово-морського ліцею, мешканцями та гостями міста.

У свою чергу, курсанти Академії ВМС Італії побувають з ознайомчою екскурсією на фрегаті "Гетьман Сагайдачний".

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко заявив, що 2017 рік визначений роком Військово-Морських Сил України.

 
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04 09 2017 12:40
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