В Одесу прибув есмінець військово-морських сил Італії Представники Військово-Морських Сил Збройних Сил України з 4 до 7 вересня проведуть низку спільних заходів з італійськими колегами

До порту Одеси з прибув есмінець військово-морських сил Італії "Луіджі Дуранд Де Ла Пенне".

Фото: Міноборони України

"Візит італійського корабля під командуванням капітана 1 рангу Фабріціо Руттері відбувається в рамках навчальної практики курсантів Академії Військово-морських сил Італії", - повідомляє прес-служба ВМС України. Програма візиту передбачає, зокрема, протокольну зустріч у Командуванні ВМС ЗС України, відвідування есмінця особовим складом Військово-морського ліцею, мешканцями та гостями міста. У свою чергу, курсанти Академії ВМС Італії побувають з ознайомчою екскурсією на фрегаті "Гетьман Сагайдачний". Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко заявив, що 2017 рік визначений роком Військово-Морських Сил України.

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