ПОЛІТИКА НОВИНИУ суботу, 3 лютого, до окупованого Криму прибула делегація німецьких парламентаріїв з трьох регіональних парламентів ФРН.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До окупованого Криму прибула делегація німецьких депутатів
Депутати заявили, що їх не турбують "погрози української влади"
Фото: crimea.ria.ru
До складу делегації увійшли депутати від партії "Альтернатива для Німеччини", повідомляє "РИА Новости".
Делегація перебуватиме у Криму з 3 по 9 лютого.
"Нас це (погрози української влади) анітрохи не турбує, ми розраховуємо в майбутньому відвідати Крим ще не раз", – сказав журналістам в аеропорту Сімферополя депутат земельного парламенту Північний Рейн-Вестфалія Роге Бекамп.
Як заявив депутат парламенту Берліна Уве Бронзон, парламентарії сподіваються, що "з часом ситуація навколо України владнається і буде можлива нормальна робота з Україною в майбутньому".
Нагадаємо, у 2017 році через поїздки до анексованого Росією Криму в'їзд до України заборонили для 1 500 іноземців.
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