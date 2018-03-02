До окупованого Криму прибула делегація німецьких депутатів

Депутати заявили, що їх не турбують "погрози української влади"

У суботу, 3 лютого, до окупованого Криму прибула делегація німецьких парламентаріїв з трьох регіональних парламентів ФРН.

До складу делегації увійшли депутати від партії "Альтернатива для Німеччини", повідомляє "РИА Новости".

Делегація перебуватиме у Криму з 3 по 9 лютого.

"Нас це (погрози української влади) анітрохи не турбує, ми розраховуємо в майбутньому відвідати Крим ще не раз", – сказав журналістам в аеропорту Сімферополя депутат земельного парламенту Північний Рейн-Вестфалія Роге Бекамп.

Як заявив депутат парламенту Берліна Уве Бронзон, парламентарії сподіваються, що "з часом ситуація навколо України владнається і буде можлива нормальна робота з Україною в майбутньому".

Нагадаємо, у 2017 році через поїздки до анексованого Росією Криму в'їзд до України заборонили для 1 500 іноземців.