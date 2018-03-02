Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

До окупованого Криму прибула делегація німецьких депутатів

Депутати заявили, що їх не турбують "погрози української влади"
У суботу, 3 лютого, до окупованого Криму прибула делегація німецьких парламентаріїв з трьох регіональних парламентів ФРН.
До окупованого Криму прибула делегація німецьких депутатів Фото: crimea.ria.ru

До складу делегації увійшли депутати від партії "Альтернатива для Німеччини", повідомляє "РИА Новости".

Делегація перебуватиме у Криму з 3 по 9 лютого.

"Нас це (погрози української влади) анітрохи не турбує, ми розраховуємо в майбутньому відвідати Крим ще не раз", – сказав журналістам в аеропорту Сімферополя депутат земельного парламенту Північний Рейн-Вестфалія Роге Бекамп.

Як заявив депутат парламенту Берліна Уве Бронзон, парламентарії сподіваються, що "з часом ситуація навколо України владнається і буде можлива нормальна робота з Україною в майбутньому".

Нагадаємо, у 2017 році через поїздки до анексованого Росією Криму в'їзд до України заборонили для 1 500 іноземців.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 02 2018 22:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.