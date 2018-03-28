До окупованого Криму привезли німецьких школярів

17 німецьких школярів прилетіли в окупований Сімферополь ввечері 27 березня. На півострові вони пробудуть два дні.

Дітей привезли для участі в проекті "Дні російсько-німецької дитячої народної дипломатії в Ялті", повідомляють "РИА Новости".

У рамках візиту планується підписання договору про співпрацю між національно-культурною автономією німців Ялти, Ялтинською середньою школою №1, школою іноземних мов "Лінгва-світ" і якоюсь громадською організацією з Німеччини.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що організатори поїздки німецьких школярів до окупованого Криму повинні бути притягнуті до відповідальності.

"Пропагандисти Кремля привезли в окупований Крим німецьких дітей. Через відсутність консульського та страхового захисту - це дуже небезпечна авантюра. Її організатори повинні бути притягнуті до відповідальності", - написав голова МЗС в твітері.

Генеральний консул України в Мюнхені Юрій Ярмілко зажадав від обербургомістра міста Аугсбург відреагувати на візит німецьких школярів до Криму, йдеться в повідомленні генконсульства в Facebook.

"Генконсульство обурене фактом використання дітей з Аугсбурга в пропагандистських проектах Кремля на тимчасово окупованій території України", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим, генеральний консул звернувся з листом до обербургомістра Аугсбурга Курта Грібля з проханням "жорстко відреагувати на неприпустиме залучення неповнолітніх громадян ФРН до сумнівних політичних акцій".

Нагадаємо, що раніше німецькі депутати від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" з трьох регіональних парламентів країни 3 лютого незаконно відвідали анексований Росією Крим.