До переговорів та припинення вогню в Україні закликав прем'єр Індії

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, виступаючи на саміті G20 на Балі у вівторок вранці, закликав до миру та дипломатичних переговорів щодо припинення розв'язаної росією війни в Україні.

Про це повідомляє The Guardian.

"Я неодноразово говорив, що маємо знайти спосіб повернутися на шлях дипломатії та припинення вогню в Україні", – сказав Моді, додавши, що відповідальність за створення нового світового порядку в постковідний період "лежить на наших плечах".

За його словами, необхідно "продемонструвати конкретну та колективну рішучість забезпечити мир, згоду та безпеку в усьому світі".

Варто зазначити, що раніше Індія утримувалася у ході голосувань в ООН, які засуджують російське вторгнення, залишаючись зовні "нейтральною". Однак за лаштунками світової дипломатії "Моді залишається в постійному контакті з путіним", пише видання. Вважається, що Індія відіграла певну роль у тому, щоб переконати росію відкрити "зерновий коридор" для кораблів з українським збіжжям.

Індія наступного року головуватиме у G20 і прийматиме саміт.