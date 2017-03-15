До 13:00 перекриють усі дороги до окупованих територій, - Турчинов
"До першої години дня будуть перекриті всі автомобільні і залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування, силами Національної поліції і Національної гвардії. У зоні проведення АТО не буде жодних провокацій і прояву диверсійної діяльності або інший шкодить безпеки країни", - сказав він журналістам біля будівлі Адміністрації президента, інформує LB.ua.
"Я вважаю, що рішення прийнято своєчасно і буквально через годину воно буде реалізовано", - заявив Турчинов.
Раніше Президент Петро Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).
Також Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони звинуватив учасників блокади у спробі здати Донбас.
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