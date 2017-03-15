До 13:00 перекриють усі дороги до окупованих територій, - Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що рішення про перекриття доріг, що ведуть на непідконтрольну територію Донбасу, буде реалізовано з 13:00 середи.

"До першої години дня будуть перекриті всі автомобільні і залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування, силами Національної поліції і Національної гвардії. У зоні проведення АТО не буде жодних провокацій і прояву диверсійної діяльності або інший шкодить безпеки країни", - сказав він журналістам біля будівлі Адміністрації президента, інформує LB.ua.

"Я вважаю, що рішення прийнято своєчасно і буквально через годину воно буде реалізовано", - заявив Турчинов.

Раніше Президент Петро Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Також Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони звинуватив учасників блокади у спробі здати Донбас.