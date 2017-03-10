До півтисячі офіцерів запасу хочуть призвати для охорони арсеналів
"На даний час рішення про призов такої категорії ще не прийнято, але наше головне управління з врахуванням потреб, які виникли в офіцерах, та необхідності комплектувати бази, склади, арсенали буде пропонувати начальнику Генштабу (а прийматиме рішення Міністерство оборони) призвати невелику кількість цих осіб. Це буде, мабуть, до 500 осіб", - заявив начальник Головного управління персоналу, генерал-лейтенант Артур Артеменко, повідомляє "Укрінформ".
Він наголосив, що остаточне рішення буде приймати міністр оборони, виходячи з потреби.
За словами Артеменка, не всі ці офіцери, у разі призову, будуть проходити службу базах, складах та арсеналах. Офіцери запасу також проходитимуть службу у тилових частинах та частинах, які не знаходяться на лінії зіткнення, а до проведення АТО можуть залучатися лише після підписання відповідного контракту.
Артеменко також додав, що цього року на службу у ЗСУ поступили майже 1 тисяча офіцерів запасу.
Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області.
Додамо, що за час ліквідації наслідків пожежі в Калинівці дві людини зазнали травм, загиблих немає.
Також, зазначимо, що 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.
За попередніми підрахунками, збиток від вибухів і пожеж на артилерійських складах у Балаклії Харківської області склав близько 220 млн гривень.
Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що пожежа на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії Харківської області знищила 70% боєприпасів. Окрім того, міністр зазначив, що на належну охорону складів боєприпасів необхідно близько 5 млрд гривень.
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