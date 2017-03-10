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До півтисячі офіцерів запасу хочуть призвати для охорони арсеналів

Цього року на службу у ЗСУ поступили майже 1 тисяча офіцерів запасу
Головне управління персоналу Генштабу рекомендуватиме призвати до 500 офіцерів запасу для проходження служби, головним чином, на базах, складах та арсеналах зберігання боєприпасів.
До півтисячі офіцерів запасу хочуть призвати для охорони арсеналів Фото galka.if.ua

"На даний час рішення про призов такої категорії ще не прийнято, але наше головне управління з врахуванням потреб, які виникли в офіцерах, та необхідності комплектувати бази, склади, арсенали буде пропонувати начальнику Генштабу (а прийматиме рішення Міністерство оборони) призвати невелику кількість цих осіб. Це буде, мабуть, до 500 осіб", - заявив начальник Головного управління персоналу, генерал-лейтенант Артур Артеменко, повідомляє "Укрінформ".

Він наголосив, що остаточне рішення буде приймати міністр оборони, виходячи з потреби.

За словами Артеменка, не всі ці офіцери, у разі призову, будуть проходити службу базах, складах та арсеналах. Офіцери запасу також проходитимуть службу у тилових частинах та частинах, які не знаходяться на лінії зіткнення, а до проведення АТО можуть залучатися лише після підписання відповідного контракту.

Артеменко також додав, що цього року на службу у ЗСУ поступили майже 1 тисяча офіцерів запасу.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області.

Додамо, що за час ліквідації наслідків пожежі в Калинівці дві людини зазнали травм, загиблих немає.

Також, зазначимо, що 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.

За попередніми підрахунками, збиток від вибухів і пожеж на артилерійських складах у Балаклії Харківської області склав близько 220 млн гривень.

Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що пожежа на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії Харківської області знищила 70% боєприпасів. Окрім того, міністр зазначив, що на належну охорону складів боєприпасів необхідно близько 5 млрд гривень.

 

 

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03 10 2017 14:57
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