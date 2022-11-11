До правого берега Дніпра в деяких місцях вже дійшли ЗСУ, - Генштаб

Українські військові продовжують просуватися в Херсонській області. У деяких місцях захисники дійшли вже до правого берега річки Дніпро.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Сили оборони продовжують звільнення українських земель на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра", - сказано в повідомленні.

Також тривають заходи з виявлення та знищення загарбників у низці населених пунктів.

При цьому наголошується, що з міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде надано згодом.