CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнські військові продовжують просуватися в Херсонській області. У деяких місцях захисники дійшли вже до правого берега річки Дніпро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До правого берега Дніпра в деяких місцях вже дійшли ЗСУ, - Генштаб
Фото: РБК-Україна
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Сили оборони продовжують звільнення українських земель на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра", - сказано в повідомленні.
Також тривають заходи з виявлення та знищення загарбників у низці населених пунктів.
При цьому наголошується, що з міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде надано згодом.
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11 11 2022 19:46 МЕДІА
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