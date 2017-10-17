До резиденції Порошенка стягнули людей і техніку
Для охорони приватної резиденції президента стягнули багато військових та техніки. Крім того, перекрили дорогу на певний час, на який саме, не зазначається.
"Спитала у хлопців, з чим пов'язана така величезна кількість силовиків... відповідь була "прекрасна": проводяться навчання....", - повідомляє народний депутат Вікторія Войціцька у Facebook.
Фото: facebook.com/voytsitska
Нагадаємо, що 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.
За порядком стежили 3,5 тисячі правоохоронців.
За словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, такі серйозні заходи безпеки викликані подіями 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинули 4 гвардійці-строковики.
Міхеїл Саакашвілі закликав Президента України Петра Порошенка піти у відставку.
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