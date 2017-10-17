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До резиденції Порошенка стягнули людей і техніку

Крім того, перекрили дорогу на певний час, на який саме, не зазначається
До приватної резиденції президента України Петра Порошенка в Козині стягнули силовиків та військову техніку.
До резиденції Порошенка стягнули людей і техніку Фото: facebook.com/voytsitska

Для охорони приватної резиденції президента стягнули багато військових та техніки. Крім того, перекрили дорогу на певний час, на який саме, не зазначається.

"Спитала у хлопців, з чим пов'язана така величезна кількість силовиків... відповідь була "прекрасна": проводяться навчання....", - повідомляє народний депутат Вікторія Войціцька у Facebook.

Фото: facebook.com/voytsitska

Нагадаємо, що 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

 

За порядком стежили 3,5 тисячі правоохоронців.

За словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, такі серйозні заходи безпеки викликані подіями 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинули 4 гвардійці-строковики.

 

Міхеїл Саакашвілі закликав Президента України Петра Порошенка піти у відставку.

 


 

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17 10 2017 23:24
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