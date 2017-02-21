До Ради може пройти головний юридичний радник Roshen

Головний юридичний радник Roshen Юрій Буглак може пройти до Верховної Ради України за списком партії "Блоку Петра Порошенка" замість Олексія Савченка, якого нещодавно було призначено головою Миколаївської обласної державної адміністрації.

Про ймовірність проходження в Раду Буглака свідчить виборчий список партії на позачергові вибори в Раду 26 жовтня 2014 року, у якому він знаходиться під №81.

"Буглак Юрій Олександрович народився 7 лютого 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний юридичний радник, дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація Roshen", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 81", - йдеться у списку на сайті ЦВК на сайті відомства.

Зазначимо, сьогодні Рада достроково припинила повноваження нардепа Савченка.

Нагадаємо, минулого місяця народний депутат Юрій Бублик заявив, що звернувся до голови Верховної Ради з повідомленням про вихід із фракції БПП.