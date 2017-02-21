До Ради може пройти головний юридичний радник Roshen
Про ймовірність проходження в Раду Буглака свідчить виборчий список партії на позачергові вибори в Раду 26 жовтня 2014 року, у якому він знаходиться під №81.
"Буглак Юрій Олександрович народився 7 лютого 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний юридичний радник, дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація Roshen", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 81", - йдеться у списку на сайті ЦВК на сайті відомства.
Зазначимо, сьогодні Рада достроково припинила повноваження нардепа Савченка.
Нагадаємо, минулого місяця народний депутат Юрій Бублик заявив, що звернувся до голови Верховної Ради з повідомленням про вихід із фракції БПП.
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