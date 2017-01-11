В Раду внесуть законопроект про захист свідків, який назвуть іменем Окуєвої, – Геращенко
"На сьогодні захистом займаються розрізнені підрозділи поліції, СБУ. Це ніколи не було пріоритетом у їх роботі. І це страшна правда, за яку заплачено кров'ю Аміни", – зазначив народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко у Facebook.
Він додав, що необхідно створити Національну службу з державного захисту учасників кримінального провадження.
"Захистом свідків повинна займатися єдина структура, яка в першу чергу буде використовувати переселення, заміну документів як ефективні засоби захисту, які давно практикуються в усьому світі", – написав Геращенко.
Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня у Київській області невідомі обстріляли автомобіль чеченського добровольця Аміни Окуєвої, в результаті чого вона загинула. Її чоловік Адам Осмаєв був поранений.
За словами Осмаєва, Аміну Окуєву вбили пострілом в голову.
Аміна Окуєва, родом з Одеси, воювала на Донбасі проти підтримуваних Росією бойовиків. Брала участь у створенні батальйону імені Джохара Дудаєва, яким командує її чоловік.
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