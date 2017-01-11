В Раду внесуть законопроект про захист свідків, який назвуть іменем Окуєвої, – Геращенко

За словами Геращенка, захист свідків "ніколи не булв пріоритетом" в роботі правоохоронців України

У листопаді до Верховної Ради внесуть законопроект про захист свідків, який назвуть ім'ям загиблої Аміни Окуєвої.

"На сьогодні захистом займаються розрізнені підрозділи поліції, СБУ. Це ніколи не було пріоритетом у їх роботі. І це страшна правда, за яку заплачено кров'ю Аміни", – зазначив народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко у Facebook.

Він додав, що необхідно створити Національну службу з державного захисту учасників кримінального провадження.

"Захистом свідків повинна займатися єдина структура, яка в першу чергу буде використовувати переселення, заміну документів як ефективні засоби захисту, які давно практикуються в усьому світі", – написав Геращенко.

Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня у Київській області невідомі обстріляли автомобіль чеченського добровольця Аміни Окуєвої, в результаті чого вона загинула. Її чоловік Адам Осмаєв був поранений.

За словами Осмаєва, Аміну Окуєву вбили пострілом в голову.

Аміна Окуєва, родом з Одеси, воювала на Донбасі проти підтримуваних Росією бойовиків. Брала участь у створенні батальйону імені Джохара Дудаєва, яким командує її чоловік.