До Ради завезли сканери, щоб депутатів не перевіряли особисто, - Парубій
"Сканери довелося вольовим рішенням звозити сюди з різних інших підрозділів, тому що підійшли кілька народних депутатів і сказали, що це буде приниженням, якщо їх будуть перевіряти. Для того, щоб не допустити цього приниження, я вольовим рішенням дав доручення знайти сканери, щоб не було елементу перевірки, а був елемент сканування", - повідомив спікер ВРУ Андрій Парубій під час брифінгу, трансляцію вів телеканал "112 Україна".
Він зазначив, що сканери привезли і встановили за одну ніч.
"Щоб не було елементу приниження, для того, щоб тебе не перевіряли, а для того, щоб ти, зайшовши, міг, як в аеропорту, положити свої особисті речі, вони переїхали через сканер, ти пройшов, нема червоного сигналу – все добре, є червоний сигнал – повернися, виклади ключі, поклади на спеціально обладнану платформу, щоб побачили, що в тебе нічого нема", - зазначив спікер парламенту.
Він висловив переконання, що треба зламати бар'єр, щоб не було "обраних", щоб всі проходили перевірку.
"Сьогодні був перший день дії закону, у нас було два-три інциденти, і я впевнений, що день-два-три адаптуються усі, і всі будуть однакові і рівні перед законом, перед іншими громадянами. І ця система буде функціонувати так, як функціонує у кожному аеропорту України", - додав голова ВРУ.
Як повідомлялося раніше, позафракційний нардеп Володимир Парасюк влаштував сутичку зі співробітниками держохорони через перевірку на металодетекторі.
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