До Ради завезли сканери, щоб депутатів не перевіряли особисто, - Парубій

До Верховної Ради за одну ніч завезли металодетектори, щоб депутатів не перевіряли особисто, а сканували, як в аеропорту.

"Сканери довелося вольовим рішенням звозити сюди з різних інших підрозділів, тому що підійшли кілька народних депутатів і сказали, що це буде приниженням, якщо їх будуть перевіряти. Для того, щоб не допустити цього приниження, я вольовим рішенням дав доручення знайти сканери, щоб не було елементу перевірки, а був елемент сканування", - повідомив спікер ВРУ Андрій Парубій під час брифінгу, трансляцію вів телеканал "112 Україна".

Він зазначив, що сканери привезли і встановили за одну ніч.

"Щоб не було елементу приниження, для того, щоб тебе не перевіряли, а для того, щоб ти, зайшовши, міг, як в аеропорту, положити свої особисті речі, вони переїхали через сканер, ти пройшов, нема червоного сигналу – все добре, є червоний сигнал – повернися, виклади ключі, поклади на спеціально обладнану платформу, щоб побачили, що в тебе нічого нема", - зазначив спікер парламенту.

Він висловив переконання, що треба зламати бар'єр, щоб не було "обраних", щоб всі проходили перевірку.

"Сьогодні був перший день дії закону, у нас було два-три інциденти, і я впевнений, що день-два-три адаптуються усі, і всі будуть однакові і рівні перед законом, перед іншими громадянами. І ця система буде функціонувати так, як функціонує у кожному аеропорту України", - додав голова ВРУ.

Як повідомлялося раніше, позафракційний нардеп Володимир Парасюк влаштував сутичку зі співробітниками держохорони через перевірку на металодетекторі.

Як повідомлялось, 21 березня Верховна Рада ухвалила закон про порядок доступу до парламенту , який узаконює проходження народними депутатами через раму металошукачів.



