CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центрі Києва, на Алеї Героїв Небесної Сотні, до 4-ї річниці початку Революції Гідності засвітили Промені гідності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До річниці Майдану в Києві засвітили Промені гідності, – ФОТО
21 листопада на Майдані Незалежності відкриється виставка осмислення пам'яті про Майдан
Фото: ukrinform.ua
Про це повідомляє "Укрінформ".
21 листопада на Майдані Незалежності відкриється виставка, де буде представлена інформація щодо всіх ініціатив з осмислення пам'яті про Майдан. Крім того, у рамках відзначення Дня Гідності та Свободи 21 листопада буде символічно означено територію, на якій розташовуватиметься Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні – Музей Революції Гідності.
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Нагадаємо, Верховна Рада 241 голосом ухвалила в цілому закон № 5697, яким прирівняла учасників Революції гідності до військовослужбовців, які воювали.
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18 11 2017 23:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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