До річниці Майдану в Києві засвітили Промені гідності, – ФОТО 21 листопада на Майдані Незалежності відкриється виставка осмислення пам'яті про Майдан

У центрі Києва, на Алеї Героїв Небесної Сотні, до 4-ї річниці початку Революції Гідності засвітили Промені гідності.

Фото: ukrinform.ua

Про це повідомляє "Укрінформ". 21 листопада на Майдані Незалежності відкриється виставка, де буде представлена інформація щодо всіх ініціатив з осмислення пам'яті про Майдан. Крім того, у рамках відзначення Дня Гідності та Свободи 21 листопада буде символічно означено територію, на якій розташовуватиметься Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні – Музей Революції Гідності.

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua Нагадаємо, Верховна Рада 241 голосом ухвалила в цілому закон № 5697, яким прирівняла учасників Революції гідності до військовослужбовців, які воювали.

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