До розгляду закону про Антикорупційний суд долучиться Венеційська комісія
Інформацію про свій приїзд Маркерт підтвердив у коментарі "Європейській правді".
Разом із ним на засідання прибуде один із авторів висновку "Венеціанки", експерт комісії Георгій Папуашвілі.
"Спікер парламент запросив нас взяти участь у зустрічі комітету з правової політики, який відбудеться в понеділок пообіді, де відбудеться обговорення законопроекту про Антикорупційний суд", - заявив він.
Як відомо, всі ключові міжнародні партнери України, в тому числі країни "Великої сімки", заявляють про невідповідність президентського проекту про антикорупційний суд вимогам "Венеціанки" та наполегливо рекомендують адоптувати цей законопроект, в тому числі – процедуру відбору суддів.
Нагадаємо, виконувач обов'язків держсекретаря США Джон Салліван під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним закликав підвищити українські тарифи на газ відповідно до вимог МВФ і створити Антикорупційний суд.
Додамо, що в Парламентському комітеті асоціації ЄС-Україна закликали узгодити Законопроект "Про Вищий антикорупційний суд" з рекомендаціями Венеціанської комісії.
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