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До розгляду закону про Антикорупційний суд долучиться Венеційська комісія

Всі ключові міжнародні партнери України, в тому числі країни "Великої сімки", заявляють про невідповідність президентського проекту про антикорупційний суд вимогам "Венеціанки"
Секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт здійснить терміновий візит до Києва для участі у розгляді законопроекту про антикорупційний суд у профільному комітеті ВР.
До розгляду закону про Антикорупційний суд долучиться Венеційська комісія Фото: eu-bridge-ua.org

Інформацію про свій приїзд Маркерт підтвердив у коментарі "Європейській правді".

Разом із ним на засідання прибуде один із авторів висновку "Венеціанки", експерт комісії Георгій Папуашвілі.

"Спікер парламент запросив нас взяти участь у зустрічі комітету з правової політики, який відбудеться в понеділок пообіді, де відбудеться обговорення законопроекту про Антикорупційний суд", - заявив він.

Як відомо, всі ключові міжнародні партнери України, в тому числі країни "Великої сімки", заявляють про невідповідність президентського проекту про антикорупційний суд вимогам "Венеціанки" та наполегливо рекомендують адоптувати цей законопроект, в тому числі – процедуру відбору суддів.

Нагадаємо, виконувач обов'язків держсекретаря США Джон Салліван під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним закликав підвищити українські тарифи на газ відповідно до вимог МВФ і створити Антикорупційний суд.

Додамо, що в Парламентському комітеті асоціації ЄС-Україна закликали узгодити Законопроект "Про Вищий антикорупційний суд" з рекомендаціями Венеціанської комісії.

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18 05 2018 19:25
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