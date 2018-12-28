До справи Чорнобука долучили матеріали, згідно з якими він - адвокат

Коли Чорнобука внесли до реєстру адвокатів, його захист відповісти не зміг

Захист екс-голови Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, якого підозрюють у державній зраді, клопотав про долучення витягу з єдиного реєстру адвокатів України, а також лист від секретаріату Національної ради адвокатів України, відповідно до яких Чорнобук є адвокатом.

Представник прокуратури виступив проти долучення матеріалів і зауважив, що щонайменше на 5 грудня таких відомостей стосовно Чорнобука в реєстрі адвокатів не було. Також під час затримання він не повідомляв, що є адвокатом, повідомляє кореспондент Громадського із зали суду.

Коли Чорнобука внесли до реєстру адвокатів, його захист відповісти не зміг.

Сам Чорнобук повідомив суду, що на момент затримання працював директором аероклубу "Маестро", зареєстрового в Оріховому Дніпропетровської області за адресою приватного летовища родини Чорнобука. Як адвокат не брав участь у судових засіданнях і фактично не надавав адвокатських послуг.

Суддя задовольнила клопотання про долучення матеріалів захисту до справи.

Окрім того адвокат Олег Татаров повідомив, що захист Чорнобука направив скаргу на процесуальні порушення слідства до Європейського суду з прав людини. Також Чорнобук заявив, що під час затримання його побили.