До справи Чорнобука долучили матеріали, згідно з якими він - адвокат
Представник прокуратури виступив проти долучення матеріалів і зауважив, що щонайменше на 5 грудня таких відомостей стосовно Чорнобука в реєстрі адвокатів не було. Також під час затримання він не повідомляв, що є адвокатом, повідомляє кореспондент Громадського із зали суду.
Коли Чорнобука внесли до реєстру адвокатів, його захист відповісти не зміг.
Сам Чорнобук повідомив суду, що на момент затримання працював директором аероклубу "Маестро", зареєстрового в Оріховому Дніпропетровської області за адресою приватного летовища родини Чорнобука. Як адвокат не брав участь у судових засіданнях і фактично не надавав адвокатських послуг.
Суддя задовольнила клопотання про долучення матеріалів захисту до справи.
Окрім того адвокат Олег Татаров повідомив, що захист Чорнобука направив скаргу на процесуальні порушення слідства до Європейського суду з прав людини. Також Чорнобук заявив, що під час затримання його побили.
Нагадаємо, у Києві 3 листопада затримали екс-голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, якого підрюють у державній зраді.
У липні цього року генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в приміщеннях колишнього голови Апеляційного суду АРК Валерія Чорнобука провели обшуки та повідомили йому через родича підозру у вчиненні державної зради за ч.1 ст.111 КК України.
Як повідомляла прес-служба СБУ, з 2014 року український посадовець сприяв країні-агресору в забезпеченні функціонування судових органів на тимчасово окупованій території півострова Крим.
"Надалі суддя через особисті причини залишив півострів та працевлаштувався у Дніпровській міській раді. Під час санкціонованих слідчих дій за місцями роботи та проживання зловмисника правоохоронці вилучили додаткові докази його причетності до незаконної анексії Криму", – йшлося в повідомленні.
Пізніше речниця прокуратури АРК Тетяна Тихончик повідомила, що Чорнобук переховується від слідства, але перебуває на території України, його оголосили в державний розшук.
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