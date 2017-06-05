Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

До страйку шахтарів Криворізького ЗРК приєдналися гірники з АрселорМіттал

Шахтарі вимагають підвищення заробітної плати
У суботу до страйку гірників декількох шахт Криворізького залізорудного комбінату (КЗРК) приєдналися гірники шахти "Артем-1" групи АрселорМіттал.
До страйку шахтарів Криворізького ЗРК приєдналися гірники з АрселорМіттал Фото: ukrinform.com

Про це повідомив депутат Криворізької міської ради Микола Колесник. 

"До акції протесту гірників КЗРК приєдналися гірники шахти "Артем-1" (Arcelormittal), вимоги ті самі – підвищення заробітної плати до економічно обрунтованого рівня", – йдеться в повідомленні депутата.

Колесник зазначає також, що "керівництво "Євраз "Суха балка" боїться пускати зміни в забій з "різних" причин, бояться, що залишаться в забої і теж висунуть вимоги".

"На черзі "Метінвест", – додав депутат міськради.

Він вважає, що приклад гірників КЗРК може змінити "процес розподілу прибутку на користь робітників, значно збільшивши фонд оплати праці, значно збільшивши заробітну плату".

"По факту ця акція може по-справжньому змінити фінансові відносини роботодавця і найнятого працівника", – написав Колесник.

Нагадаємо, 4 травня шахтарі декількох шахт, розташованих у Кривому Розі та Тернівці Дніпропетровської області, після нічної зміни не виїхали на поверхню.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 05 2017 19:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.