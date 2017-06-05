До страйку шахтарів Криворізького ЗРК приєдналися гірники з АрселорМіттал

У суботу до страйку гірників декількох шахт Криворізького залізорудного комбінату (КЗРК) приєдналися гірники шахти "Артем-1" групи АрселорМіттал.

Про це повідомив депутат Криворізької міської ради Микола Колесник.

"До акції протесту гірників КЗРК приєдналися гірники шахти "Артем-1" (Arcelormittal), вимоги ті самі – підвищення заробітної плати до економічно обрунтованого рівня", – йдеться в повідомленні депутата.

Колесник зазначає також, що "керівництво "Євраз "Суха балка" боїться пускати зміни в забій з "різних" причин, бояться, що залишаться в забої і теж висунуть вимоги".

"На черзі "Метінвест", – додав депутат міськради.

Він вважає, що приклад гірників КЗРК може змінити "процес розподілу прибутку на користь робітників, значно збільшивши фонд оплати праці, значно збільшивши заробітну плату".

"По факту ця акція може по-справжньому змінити фінансові відносини роботодавця і найнятого працівника", – написав Колесник.

Нагадаємо, 4 травня шахтарі декількох шахт, розташованих у Кривому Розі та Тернівці Дніпропетровської області, після нічної зміни не виїхали на поверхню.