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До суду передали обвинувачення проти ще п'яти екс-депутатів Верховної Ради Криму

П'ятьох екс-депутатів Верховної Ради Криму звинувачують у державній зраді
Прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду обвинувальні акти у відношенні п'яти колишніх депутатів Верховної Ради Криму.
До суду передали обвинувачення проти ще п Фото: з вільних джерел

Їх обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК Україн, - повідомляє прес-служба прокуратури.

"У ході розслідування кримінальних проваджень отримано неспростовні докази того, що в березні 2014 зазначені депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим надали допомогу та сприяли окупації півострова. Зокрема вони незаконно прийняли низку постанов, у результаті чого було створено нелегітимне утворення, так звана "Республіка Крим", - йдеться в повідомленні.

П'ятьом екс-депутатам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років.

У прокуратурі нагадали, що до суду направлено вже 41 обвинувальний акт стосовно колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Нагадаємо, сьогодні, 1 червня суд у Луганській області виправдав жителя селища Золоте-3 Сергія Баранова, який 2014 року був "міністром" терористичної організації "ЛНР" і керував шахтами на захопленій бойовиками території.

 
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01 06 2017 14:40
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