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До суду передали справу ще одного учасника заворушень 2 травня в Одесі

Чоловік три роки переховувався від слідства
Прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт щодо учасника масових заворушень 2 травня 2014 року в Одесі, який три роки переховувався від слідства.
До суду передали справу ще одного учасника заворушень 2 травня в Одесі Фото: з вільних джерел

Як повідомили у прокуратурі, підозрюваний звинувачується за ч. 2 ст. 294 КК України (масові заворушення, які призвели до загибелі людей), пише "Думская".

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУ НП в Одеській області. Також триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами масових заворушень із застосуванням зброї, які супроводжувалися насильством, знищенням майна та привели до загибелі людей, що мали місце 2 травня 2014 року (ч.1, 2 ст. 296, ч.3 ст. 345, ст. 341, ч.2 ст. 194, ч.2 ст. 294, ч.1 ст. 115 КК України)", – зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, прокуратура Одеської області задовольнила клопотання експерта Київського міського клінічного бюро суд-мед експертиз по ексгумації тіл шістьох загиблих у Будинку профспілок 2 травня 2014 року в Одесі.

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24 06 2017 19:45
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