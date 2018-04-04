До суду скерували обвинувальний акт щодо суддів, які намагалися дати хабара Холодницькому, – ГПУ
Про це повідомляє речник Генпрокуратури Андрій Лисенко на своїй сторінці в Facebook.
"У вересні 2017 вони намагалися надати керівникові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому неправомірну вигоду за вирішення ним питання про закриття кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі)", – зазначив Лисенко.
Він додав, що в кінці вересня 2017 року зазначених осіб затримали в службовому кабінеті керівника САП після "передачі" йому частини неправомірної вигоди у сумі 50 тис. доларів.
За результатами попереднього розслідування у середу, 4 квітня, прокурор у кримінальному провадженні передав обвинувальний акт у Шевченківський районний суд Києва за ч. 4 ст. 369 КК України для розгляду по суті.
Нагадаємо, у ЗМІ потрапив текст скарги, що 30 березня надійшла у кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів на антикорупційного прокурора Назара Холодницького. Скаргу подав голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, її підтримав генпрокурор Юрій Луценко.
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