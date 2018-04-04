До суду скерували обвинувальний акт щодо суддів, які намагалися дати хабара Холодницькому, – ГПУ

Генеральна прокуратура України (ГПУ) скерувала до суду обвинувальний акт проти суддів Кіровського районного суду Дніпра, які намагалися дати хабара голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому.

Про це повідомляє речник Генпрокуратури Андрій Лисенко на своїй сторінці в Facebook.

"У вересні 2017 вони намагалися надати керівникові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому неправомірну вигоду за вирішення ним питання про закриття кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі)", – зазначив Лисенко.

Він додав, що в кінці вересня 2017 року зазначених осіб затримали в службовому кабінеті керівника САП після "передачі" йому частини неправомірної вигоди у сумі 50 тис. доларів.

За результатами попереднього розслідування у середу, 4 квітня, прокурор у кримінальному провадженні передав обвинувальний акт у Шевченківський районний суд Києва за ч. 4 ст. 369 КК України для розгляду по суті.