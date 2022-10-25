CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧервоний Хрест України закликає партнерів запровадити суворі заходи стосовно російського Червоного Хреста, який збирає кошти на підтримку сімей мобілізованих росіян.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До суворих заходів проти російського ЧХ закликає Червоний Хрест України
Фото: Укрінформ
Про це йдеться в офіційній позиції щодо дій російського ЧХ, оприлюдненій на сайті Червоного Хреста України.
"Російський Червоний Хрест вкотре порушує принцип нейтральності, в даному випадку розпочавши підтримку політичної акції #МИВМЄСТЄ, яка започаткована керівництвом держави-агресора, росії, в рамках якої передбачена допомога військовослужбовцям", – ідеться в повідомленні.
У зв’язку з цим Червоний Хрест України закликає партнерів із Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця до запровадження суворих заходів, задля недопущення таких дій російським Червоним Хрестом.
"Ми працюємо виключно на території України. На жаль, наразі у нас немає доступу до усіх куточків України, оскільки частина українських територій тимчасово окупована державою-агресором, тобто росією. Всі донати/пожертви, які до нас надходять, ми направляємо виключно на допомогу населенню України, яке її потребує. Волонтери і співробітники Червоного Хреста України – теж громадяни України, які живуть в Україні, і які зазнають нищівних обстрілів, бомбардувань та інших жахіть війни", – наголошують у Червоному Хресті.
Як повідомлялося, речниця керівника Офісу Президента Дарина Зарівна заявила, що російський Червоний Хрест збирає кошти на підтримку сімей мобілізованих росіян, яких відправляють на загарбницьку війну в Україну.
Водночас речник Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко у коментарі Укрінформу пояснив, що "російський Червоний Хрест", який проводить цей збір, і "російська делегація МКЧХ" – різні організації, які об’єднують тільки спільні принципи. За його словами, національні товариства Червоного Хреста абсолютно незалежні у своїй діяльності і не підпорядковуються та не звітують перед МКЧХ.
Нагадаємо, що раніше Червоний Хрест знову не виконав своє завдання.
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