До суворих заходів проти російського ЧХ закликає Червоний Хрест України

Червоний Хрест України закликає партнерів запровадити суворі заходи стосовно російського Червоного Хреста, який збирає кошти на підтримку сімей мобілізованих росіян.

Про це йдеться в офіційній позиції щодо дій російського ЧХ, оприлюдненій на сайті Червоного Хреста України.

"Російський Червоний Хрест вкотре порушує принцип нейтральності, в даному випадку розпочавши підтримку політичної акції #МИВМЄСТЄ, яка започаткована керівництвом держави-агресора, росії, в рамках якої передбачена допомога військовослужбовцям", – ідеться в повідомленні.

У зв’язку з цим Червоний Хрест України закликає партнерів із Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця до запровадження суворих заходів, задля недопущення таких дій російським Червоним Хрестом.

"Ми працюємо виключно на території України. На жаль, наразі у нас немає доступу до усіх куточків України, оскільки частина українських територій тимчасово окупована державою-агресором, тобто росією. Всі донати/пожертви, які до нас надходять, ми направляємо виключно на допомогу населенню України, яке її потребує. Волонтери і співробітники Червоного Хреста України – теж громадяни України, які живуть в Україні, і які зазнають нищівних обстрілів, бомбардувань та інших жахіть війни", – наголошують у Червоному Хресті.

Як повідомлялося, речниця керівника Офісу Президента Дарина Зарівна заявила , що російський Червоний Хрест збирає кошти на підтримку сімей мобілізованих росіян, яких відправляють на загарбницьку війну в Україну.

Водночас речник Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко у коментарі Укрінформу пояснив, що "російський Червоний Хрест", який проводить цей збір, і "російська делегація МКЧХ" – різні організації, які об’єднують тільки спільні принципи. За його словами, національні товариства Червоного Хреста абсолютно незалежні у своїй діяльності і не підпорядковуються та не звітують перед МКЧХ.