До трьох років колонії засудили казахстанця за пости про Путіна

У казахстанському місті Актобе підприємця Саната Досова засудили до трьох років колонії загального режиму за критику та різкі висловлювання у Facebook щодо президента РФ Володимира Путіна.

Досов неодноразово публікував критичні висловлювання на адресу російського президента і його політичного курсу. На своїй сторінці він також закликав жителів Росії "зупинити фашизм на своїй землі", - повідомляє "KazINFO Today".

За даними видання "Актобе Таймс", у липні 2016 року на дії Досова міністру внутрішніх справ поскаржився чоловік, який регулярно вступав із ним у полеміку.

Комітет Національної безпеки Казахстану угледів у висловлюваннях Досова небезпечні для суспільства відомості і порушив кримінальну справу за статтею 174 частина 1 КК РК. На суді Досов розкаявся і просив не позбавляти його волі в зв'язку з тим, що в нього на утриманні шестеро дітей, четверо з яких - неповнолітні.

Досов визнав, що розміщував частину критичних записів у соцмережі. Проте, як стверджують його адвокати, до деяких постів він не має стосунку. Сторона обвинуваченого вважає, що сторінку могли зламати хакери.

Нагадаємо, минулого року суд у російському місті Томську засудив до п’яти років ув’язнення в колонії загального режиму блогера Вадима Тюменцева. Його звинувачували у "діях, спрямованих на розпалювання ненависті або ворожнечі" і "публічних закликах до екстремістської діяльності".

Як повідомляв iPress.ua, в Росії через цькування за проукраїнську позицію наклав на себе руки 18-річний Влад Колесников. Його ім’я стало відоме в червні 2015 року, коли Влад прийшов на заняття у футболці з українським прапором і написом "Повернути Крим!" Тоді ж він вивісив у Подольську, де навчався, антивоєнне гасло.

Також у Забайкальському краї Росії до 2,5 років умовно засудили 18-річного юнака за малюнок, який "закликає до насильства щодо прихильників приєднання Криму".