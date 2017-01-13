До трьох років умовно засудили оператора, яка зробила підніжку біженцю
Суддя заявив, що поведінка Ласло "суперечить суспільним нормам" і відхилив довід її захисника про те, що вона намагалася захистити себе, - повідомляє ВВС.
"Я повернулася і побачила кілька сотень людей, які бігли на мене, це було дуже страшно", - сказала вона під час судового засідання, виступаючи по відеозв'язку.
Вона сказала, що їй погрожували вбивством після інциденту і що проти неї розгорнули "кампанію ненависті".
Нагадаємо, інцидент, який набув широкого розголосу в Європі, стався у вересні минулого року. Петра Ласло дала копняка двом підліткам, а потім підставила підніжку біженцю з дитиною.
Після інциденту жінку одразу звільнили з роботи, а потім порушили кримінальну справу.
Сама Ласло вибачилася і стверджувала після скоєнного, що вона штовхнула мігрантів через те, що на неї хтось напав і вона запанікувала.
Сирійський біженець Усама Абдул Мохсен, якому поставила підніжку угорська відеооператорка, входив до складу крила терористичної організації "Аль-Каїда" в Сирії - "Джебхат ан-Нусра".
Раніше IPress.ua публікував відеозапис, який демонструє, як угорська відооператорка Петра Ласло поставила підніжку біженцю з дитиною, який викликав обурення у всієї Європи.
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