До трьох років умовно засудили оператора, яка зробила підніжку біженцю

Колишнього оператора угорського телеканалу N1TV Петру Ласло, яка зробила підніжку біженцеві з дитиною і давала копняків підліткам, засудили до трьох років умовно за хуліганство.

Суддя заявив, що поведінка Ласло "суперечить суспільним нормам" і відхилив довід її захисника про те, що вона намагалася захистити себе, - повідомляє ВВС.

"Я повернулася і побачила кілька сотень людей, які бігли на мене, це було дуже страшно", - сказала вона під час судового засідання, виступаючи по відеозв'язку.

Вона сказала, що їй погрожували вбивством після інциденту і що проти неї розгорнули "кампанію ненависті".

Нагадаємо, інцидент, який набув широкого розголосу в Європі, стався у вересні минулого року. Петра Ласло дала копняка двом підліткам, а потім підставила підніжку біженцю з дитиною.

Після інциденту жінку одразу звільнили з роботи, а потім порушили кримінальну справу.

Сама Ласло вибачилася і стверджувала після скоєнного, що вона штовхнула мігрантів через те, що на неї хтось напав і вона запанікувала.

Сирійський біженець Усама Абдул Мохсен, якому поставила підніжку угорська відеооператорка, входив до складу крила терористичної організації "Аль-Каїда" в Сирії - "Джебхат ан-Нусра".

Раніше IPress.ua публікував відеозапис, який демонструє, як угорська відооператорка Петра Ласло поставила підніжку біженцю з дитиною, який викликав обурення у всієї Європи.