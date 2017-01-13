Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

До трьох років умовно засудили оператора, яка зробила підніжку біженцю

Після інциденту жінку одразу звільнили з роботи
Колишнього оператора угорського телеканалу N1TV Петру Ласло, яка зробила підніжку біженцеві з дитиною і давала копняків підліткам, засудили до трьох років умовно за хуліганство.
До трьох років умовно засудили оператора, яка зробила підніжку біженцю Фото: hvg.hu

Суддя заявив, що поведінка Ласло "суперечить суспільним нормам" і відхилив довід її захисника про те, що вона намагалася захистити себе, - повідомляє ВВС.

"Я повернулася і побачила кілька сотень людей, які бігли на мене, це було дуже страшно", - сказала вона під час судового засідання, виступаючи по відеозв'язку.

Вона сказала, що їй погрожували вбивством після інциденту і що проти неї розгорнули "кампанію ненависті".

Нагадаємо, інцидент, який набув широкого розголосу в Європі, стався у вересні минулого року. Петра Ласло дала копняка двом підліткам, а потім підставила підніжку біженцю з дитиною.

Після інциденту жінку одразу звільнили з роботи, а потім порушили кримінальну справу.

Сама Ласло вибачилася і стверджувала після скоєнного, що вона штовхнула мігрантів через те, що на неї хтось напав і вона запанікувала.

Сирійський біженець Усама Абдул Мохсен, якому поставила підніжку угорська відеооператорка, входив до складу крила терористичної організації "Аль-Каїда" в Сирії - "Джебхат ан-Нусра".

Раніше IPress.ua публікував відеозапис, який демонструє, як угорська відооператорка Петра Ласло  поставила підніжку біженцю з дитиною, який викликав обурення у всієї Європи.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 01 2017 08:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat