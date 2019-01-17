CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПартія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" на з'їзді у четвер висунула кандидатом у президенти позафракційного народного депутата Олександра Шевченка, відповідні документи подали до Центральної виборчої комісії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До ЦВК приніс документи ще один кандидат
Тепер у ЦВК є 5 днів, аби цю заявку розглянути
Олександр Шевченко. Фото: vikna.if.ua
Про це "Українській правді" стало відомо від прес-служби партії та речника ЦВК Костянтина Хівренка.
За інформацією УКРОПу, Шевченко переміг на внутрішньопартійних праймеріз.
"Я не хочу, щоб ми думали про другий тур президентських виборів. Я хочу, щоб ми виграли у першому". – заявив висуванець під час з’їзду.
У Центрвиборчкомі УП дізналася, що у четвер близько 12:00 Шевченко з однопартійцем подали до комісії документи для реєстрації депутата кандидатом у президенти на виборах, що відбудуться 31 березня.
Тепер у ЦВК є 5 днів, аби цю заявку розглянути.
Нагадаємо, що голова організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич розповів, що балотуватиметься у президенти.
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17 01 2019 13:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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