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До ЦВК приніс документи ще один кандидат

Тепер у ЦВК є 5 днів, аби цю заявку розглянути
Партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" на з'їзді у четвер висунула кандидатом у президенти позафракційного народного депутата Олександра Шевченка, відповідні документи подали до Центральної виборчої комісії.
До ЦВК приніс документи ще один кандидат Олександр Шевченко. Фото: vikna.if.ua

Про це "Українській правді" стало відомо від прес-служби партії та речника ЦВК Костянтина Хівренка.

За інформацією УКРОПу, Шевченко переміг на внутрішньопартійних праймеріз.

"Я не хочу, щоб ми думали про другий тур президентських виборів. Я хочу, щоб ми виграли у першому". – заявив висуванець під час з’їзду.

У Центрвиборчкомі УП дізналася, що у четвер близько 12:00 Шевченко з однопартійцем подали до комісії документи для реєстрації депутата кандидатом у президенти на виборах, що відбудуться 31 березня.

Тепер у ЦВК є 5 днів, аби цю заявку розглянути.

Нагадаємо, що голова організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич розповів, що балотуватиметься у президенти.

 

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17 01 2019 13:36
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