До українських полонених в Луганську поїхали родичі, – Тандіт

До п'яти полонених українських військовослужбовців в окупований Луганськ вирушили родичі. Візит розрахований на кілька днів і став можливим завдяки мінським домовленостями.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

"Ми говоримо про п'ять наших заручників. До них вирушили рідні. Їх супроводжують волонтери. Це стало можливим завдяки мінським домовленостям і підтримки Червоного хреста", – зазначив він.

Тандіт підкреслив, що спецслужби України не можуть перетнути лінію розмежування для супроводу рідних полонених, проте українська сторона отримала усні гарантії безпеки від представників ОРДЛО.

За його словами, родичі повинні передати гуманітарну допомогу полоненим і листи.

"Якщо буде можливість, зустрітися", – додав він.

Тандіт підкреслив, що полонені, про яких йде мова, знаходяться в бойовиків більше року.

"Ми сподіваємося на благу звістку... Що цей візит, який сьогодні проходить у Луганську, дасть нам певну перспективу для звільнення заручників", – зазначив він, додаючи, що українська сторона готова до компромісів у питанні обміну полоненими.

Зазначимо, раніше представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко заявила, ОРДЛО проти залучення Червоно Хреста до процесу звільнення заручників.

Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт заявив, що Україна готова до будь-яких компромісів заради звільнення українських військових, які перебувають у полоні бойовиків.