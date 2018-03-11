БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗ 4 до 9 листопада команда у складі кількох експертів Міжнародного валютного фонду відвідає Київ для проведення консультацій щодо проекту бюджету на 2019 рік.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До України їде команда експертів МВФ
Вони проведуть консультації щодо проекту бюджету на 2019 рік
Фото: rian.com.ua
Про це в суботу, 3 листопада, заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, пише "Економічна правда".
"За зверненням влади, команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ у період з 4 по 9 листопада для проведення консультацій щодо проекту бюджету на 2019 рік у контексті нещодавньої домовленості на рівні місії Фонду", – сказав він.
Нагадаємо, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.
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