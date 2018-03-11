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До України їде команда експертів МВФ

Вони проведуть консультації щодо проекту бюджету на 2019 рік
З 4 до 9 листопада команда у складі кількох експертів Міжнародного валютного фонду відвідає Київ для проведення консультацій щодо проекту бюджету на 2019 рік.
До України їде команда експертів МВФ Фото: rian.com.ua

Про це в суботу, 3 листопада, заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, пише "Економічна правда".

"За зверненням влади, команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ у період з 4 по 9 листопада для проведення консультацій щодо проекту бюджету на 2019 рік у контексті нещодавньої домовленості на рівні місії Фонду", – сказав він.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

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03 11 2018 20:00
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