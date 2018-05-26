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До України не пустили чотирьох росіян - ультрас ФК "Торпедо"

Загалом прикордонники вже зустріли та оформили майже 10 тисяч громадян, які слідували на фінал Ліги Чемпіонів-2018
На пункті пропуску "Нові Яриловичі" в Чернігівській обл. співробітники ДПСУ відмовили у в'їзді в Україну 4 громадянам Росії, які їхали в Київ.
До України не пустили чотирьох росіян - ультрас ФК "Торпедо" Фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники встановили, що громадяни РФ віком від 21 до 28 років відносяться до ультрас російського ФК "Торпедо" (м. Владимир).

Під час додаткової перевірки чоловіки не змогли чітко повідомити мету своєї подорожі в Україну і не мали підтверджуючих документів.

"У ході спільного з представниками митниці огляду у них було знайдено символіку з агресивними елементами зображення фанатів - ультрас футбольного клубу. ... За результатами перевірки громадянам Росії відмовлено в пропуску через держкордон та повернуто зворотно. За фактом поінформовано взаємодіючі органи", повідомили у Держприкордослужбі України. 

Фото: ДПСУ

За даними відомства, загалом прикордонники вже зустріли та оформили майже 10 тисяч громадян, які слідували на фінал Ліги Чемпіонів-2018, за останню добу – 7 тисяч осіб.

"За результатами додаткової перевірки не пропущено 6 громадян, ще 2 - через порушення порядку в’їзду-виїзду на територію тимчасово окупованої АР Крим. Щодо понад 200 осіб прийнято часткові рішення про пропуск через кордон", - зазначили у ДПСУ. 

26 травня до обіду очікується масове прибуття вболівальників автобусами, переважно через західну ділянку кордону, повідомили прикордонники. 

 

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26 05 2018 12:32
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