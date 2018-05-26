До України не пустили чотирьох росіян - ультрас ФК "Торпедо"

Загалом прикордонники вже зустріли та оформили майже 10 тисяч громадян, які слідували на фінал Ліги Чемпіонів-2018

На пункті пропуску "Нові Яриловичі" в Чернігівській обл. співробітники ДПСУ відмовили у в'їзді в Україну 4 громадянам Росії, які їхали в Київ.

Прикордонники встановили, що громадяни РФ віком від 21 до 28 років відносяться до ультрас російського ФК "Торпедо" (м. Владимир).

Під час додаткової перевірки чоловіки не змогли чітко повідомити мету своєї подорожі в Україну і не мали підтверджуючих документів.

"У ході спільного з представниками митниці огляду у них було знайдено символіку з агресивними елементами зображення фанатів - ультрас футбольного клубу. ... За результатами перевірки громадянам Росії відмовлено в пропуску через держкордон та повернуто зворотно. За фактом поінформовано взаємодіючі органи", - повідомили у Держприкордослужбі України.

Фото: ДПСУ