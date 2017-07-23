До України прибула друга партія вугілля із Південно-Африканської Республіки
Про це повідомляє прес-служба ДП "МТП "Южний".
Власник вантажу – енергетична компанія ДТЕК.
7500 тонн антрациту планується розвантажити на склад підприємства за 2-3 доби та оперативно відвантажити у вагони для відправлення на Придніпровську та Криворізьку ТЕС.
"Це вже друге судно типу Panamax з африканським вугіллям, яке розвантажується у ДП "МТП "Южний" з початку року. До прийому законтрактованих обсягів антрациту для ТЕС ми готові, і плануємо у 2017 році прийняти ще, як мінімум, 6 таких суден. Виконувати роботи з розвантаження судна будуть сучасні портальні крани Tukan. Свою стратегічну функцію, в логістичному ланцюзі забезпечення енергетичної незалежності України, порт обов’язково виконає – вугілля буде доставлено енергетикам своєчасно, у відповідності із графіком. Перше судно з вугіллям із ПАР, Panamax Aleksander, яке було розвантажено за 2,5 доби, тому підтвердження", – сказав в.о. директора ДП "МТП "Южний" Віталій Жуковський.
Нагадаємо, що перше судно із 75 000 тонн вугілля із ПАР було розвантажено в ДП "МТП "Южний" за 2,5 доби наприкінці травня 2017 року. Компанія ДТЕК законтрактувала до кінця року 675 000 тонн вугілля в ПАР з можливістю збільшення поставок до 1 млн. тонн.
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