До України прибула партія із 60 тисячами тонн вугілля із США

За дев'ять місяців на склади українських електростанцій відправлено 540 тисяч тон антрациту

До України у "Морський торговельний порт "Южний" прибула друга партія антрациту із США. Судно Victoria доставило 60 тисяч тонн енергетичного вугілля.

"За 9 місяців на склади українських електростанцій відправлено 540 тисяч тон антрациту. У жовтні підприємство планує опрацювати ще два балкера з антрацитом, загальним об’ємом понад 200 тисяч тон. Перевантажувальне обладнання та виробничі потужності працюють без зауважень. Я впевнений, що ніщо не завадить нам і надалі ефективно працювати", – зазначив виконувач обов’язків директора ДП "МТП "Южний" Віталій Жуковський.

Як повідомлялося раніше, 31 липня ПАТ "Центренерго" уклало з американською компанією Xcoal Energy & Resources контракт на постачання до кінця цього року 700 тис. тонн дефіцитного вугілля антрацитової групи.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко після візиту до США заявив, що Україна досягла попередніх домовленостей про закупівлю 2 млн тонн американського вугілля.

Нині Україна купує вугілля в Росії, ПАР і Польщі.

Імпортне вугілля стало необхідним Україні у зв'язку з російською агресією на Донбасі, в результаті якої антрацитові шахти перейшли під контроль бойовиків.

Зазначимо, 13 вересня в порт "Південний" прибуло судно Ocean Ambitious з 62 тисячами тонн енергетичного вугілля з США для станцій державної компанії "Центренерго" за контрактом з XCoal Energy and Resources.

