До України прибула перша партія найдешевших у світі автомобілів
Як повідомляє Auto-consulting, формально, Bajaj Qute – це навіть не автомобіль, а квадроцикл з закритим кузовом і чотирма місцями. Такі особливості дозволяють йому вписуватися в діючі норми з екології і вийти на ринок по ціні близько 4 тис. доларів.
Довжина Qute – 2752 мм, ширина – 1312 мм, а висота – 1650 мм. Авто оснащене одноциліндровим бензиновим мотором потужністю 13,5 к.с. Максимальна швидкість – 70 км/год. Маса – 399 кг. Витрата палива приблизно 3 л/100 км.
Діаметр поворотного кола індійського авто становить 3,5 м.
Фото: bajaj.com.ua
Компанія-імпортер сподівається, що в Україні Bajaj Qute зацікавить кур'єрські служби та компанії, що займаються доставкою дрібних товарів.
Фото: bajaj.com.ua
Нагадаємо, у 2017 році українці придбали 2697 легкових електромобілів, що у 2,3 рази більше, ніж у 2016-му.
Продажі нових легкових автомобілів в Україні у 2017-му році становили 82,2 тис. одиниць, що на 25,5% більше порівняно з 2016-м роком.
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