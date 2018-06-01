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До України прибула перша партія найдешевших у світі автомобілів

Формально це навіть не авто, а квадроцикли з закритим кузовом і чотирма місцями
В Україну для сертифікації прибула перша партія індійського автомобіля Bajaj Qute, який вважається найдешевшим у світі.
До України прибула перша партія найдешевших у світі автомобілів Фото: bajaj.com.ua

Як повідомляє Auto-consulting, формально, Bajaj Qute – це навіть не автомобіль, а квадроцикл з закритим кузовом і чотирма місцями. Такі особливості дозволяють йому вписуватися в діючі норми з екології і вийти на ринок по ціні близько 4 тис. доларів.

Довжина Qute – 2752 мм, ширина – 1312 мм, а висота – 1650 мм. Авто оснащене одноциліндровим бензиновим мотором потужністю 13,5 к.с. Максимальна швидкість – 70 км/год. Маса – 399 кг. Витрата палива приблизно 3 л/100 км.

Діаметр поворотного кола індійського авто становить 3,5 м.


Фото: bajaj.com.ua

Компанія-імпортер сподівається, що в Україні Bajaj Qute зацікавить кур'єрські служби та компанії, що займаються доставкою дрібних товарів.


Фото: bajaj.com.ua

Нагадаємо, у 2017 році українці придбали 2697 легкових електромобілів, що у 2,3 рази більше, ніж у 2016-му.

Продажі нових легкових автомобілів в Україні у 2017-му році становили 82,2 тис. одиниць, що на 25,5% більше порівняно з 2016-м роком.

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06 01 2018 20:40
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