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До України прибуло восьме судно з вугіллям із ПАР

Після вивантаження біля причалів порту антрацит попрямує на Криворізьку ТЕС
У морський торговельний порт "Чорноморськ" (Одеська область) прибуло судно з 75 тонн антрациту з Південно-Африканської Республіки.
До України прибуло восьме судно з вугіллям із ПАР Фото: seaport.com.ua

Як повідомили у прес-службі державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ", 3 листопада о 17:00 в порту ошвартоване судно з вугіллям антрацитної групи з ПАР. Балкер Scythia Graeca доставив до України 75 тисяч тонн антрациту, а в 20:00 порт уже почав розвантаження судна.

"Судно з антрацитом з Південно-Африканської Республіки обробляють на першому терміналі порту. Виробничі потужності дозволяють робити це в найкоротші терміни, а в період нового опалювального сезону швидкість обробки цього вантажу найбільш важлива. Порт справляється з подібними завданнями професійно, саме тому 3 роки тому перші партії південно-африканського вугілля йшли в Україну через порт в Чорноморську", – підкреслили у прес-службі.

Ця партія африканського вугілля прибула для енергетичного холдингу ДТЕК. Після вивантаження біля причалів порту антрацит попрямує на Криворізьку ТЕС.

Нагадаємо, у квітні енергохолдинг ДТЕК підтвердив закупівлю 600 тисяч тонн антрацитового вугілля з Південно-Африканської республіки. У травні перше судно з антрацитом з Південно-Африканської Республіки прибуло в Україну.

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04 11 2017 21:40
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