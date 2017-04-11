До України прибуло восьме судно з вугіллям із ПАР
Як повідомили у прес-службі державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ", 3 листопада о 17:00 в порту ошвартоване судно з вугіллям антрацитної групи з ПАР. Балкер Scythia Graeca доставив до України 75 тисяч тонн антрациту, а в 20:00 порт уже почав розвантаження судна.
"Судно з антрацитом з Південно-Африканської Республіки обробляють на першому терміналі порту. Виробничі потужності дозволяють робити це в найкоротші терміни, а в період нового опалювального сезону швидкість обробки цього вантажу найбільш важлива. Порт справляється з подібними завданнями професійно, саме тому 3 роки тому перші партії південно-африканського вугілля йшли в Україну через порт в Чорноморську", – підкреслили у прес-службі.
Ця партія африканського вугілля прибула для енергетичного холдингу ДТЕК. Після вивантаження біля причалів порту антрацит попрямує на Криворізьку ТЕС.
Нагадаємо, у квітні енергохолдинг ДТЕК підтвердив закупівлю 600 тисяч тонн антрацитового вугілля з Південно-Африканської республіки. У травні перше судно з антрацитом з Південно-Африканської Республіки прибуло в Україну.
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