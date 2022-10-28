ПОЛІТИКА НОВИНИНовий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак приїде до України. Як повідомив посол України у Британії Вадим Пристайко в ефірі національного телемарафону, наразі триває підготовка до його візиту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До України приїде новий прем’єр Британії: наразі готується його візит – посол
Фото: УНН
Про це повідомляє УНН.
"Щонайменше у нього знайшовся час одразу зателефонувати до президента Зеленського. Я знаю, що це була дуже гарна розмова, у ході якої, зокрема, домовилися про те, що Ріші Сунак здійснить візит в Україну. Коли це відбудеться конкретно? Ми вже працюємо над цим із нашими колегами з уряду Британії", – сказав Пристайко.
26 жовтня відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.
Він запевнив українську сторону у "непохитній підтримці України Великою Британією".
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28 10 2022 20:14 МЕДІА
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