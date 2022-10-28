До України приїде новий прем’єр Британії: наразі готується його візит – посол

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак приїде до України. Як повідомив посол України у Британії Вадим Пристайко в ефірі національного телемарафону, наразі триває підготовка до його візиту.

Фото: УНН

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