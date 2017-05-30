До Європи морем цьогоріч потрапили понад 70 тис. мігрантів

З початку 2017 року понад 70 тисяч біженців прибули до Європи, перетнувши Середземне море.

Про це повідомляє Deutshe Welle.

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, які були оприлюднені 30 травня, близько 60 тисяч мігрантів прибули на територію Італії.

За станом на кінець травня, з початку поточного року при спробі перетнути Середземне море і дістатись берегів Європи загинули або зникли безвісти 1720 мігрантів.

Порівняно з попереднім роком кількість мігрантів, які перетинають Середземне море, різко зменшилась, проте кількість жертв залишається високою.