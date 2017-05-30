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До Європи морем цьогоріч потрапили понад 70 тис. мігрантів

Близько 60 тис. мігрантів прибули на територію Італії
З початку 2017 року понад 70 тисяч біженців прибули до Європи, перетнувши Середземне море.
До Європи морем цьогоріч потрапили понад 70 тис. мігрантів Фото: bbc.com

Про це повідомляє Deutshe Welle.

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, які були оприлюднені 30 травня, близько 60 тисяч мігрантів прибули на територію Італії.

За станом на кінець травня, з початку поточного року при спробі перетнути Середземне море і дістатись берегів Європи загинули або зникли безвісти 1720 мігрантів.

Порівняно з попереднім роком кількість мігрантів, які перетинають Середземне море, різко зменшилась, проте кількість жертв залишається високою.

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30 05 2017 23:33
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