CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ початку 2017 року понад 70 тисяч біженців прибули до Європи, перетнувши Середземне море.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До Європи морем цьогоріч потрапили понад 70 тис. мігрантів
Близько 60 тис. мігрантів прибули на територію Італії
Фото: bbc.com
Про це повідомляє Deutshe Welle.
За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, які були оприлюднені 30 травня, близько 60 тисяч мігрантів прибули на територію Італії.
За станом на кінець травня, з початку поточного року при спробі перетнути Середземне море і дістатись берегів Європи загинули або зникли безвісти 1720 мігрантів.
Порівняно з попереднім роком кількість мігрантів, які перетинають Середземне море, різко зменшилась, проте кількість жертв залишається високою.
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