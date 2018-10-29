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До законопроекту про мову подали близько двох тисяч поправок

Найближчим часом у комітеті зведуть всі подані поправки до єдиної таблиці для подальшої роботи над документом
До законопроекту № 5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної подали близько двох тисяч поправок.
До законопроекту про мову подали близько двох тисяч поправок Фото: president.gov.ua

Про це повідомив голова комітету з питань культури і духовності, нардеп Микола Княжицький на сторінці у Facebook.

"До нашого мовного закону подано близько двох тисяч поправок. Завтра наш комітет завершить зводити їх у єдину таблицю для подальшої роботи у комітеті", - написав Княжицький.

Він висловив переконання, що держава повинна підтримувати людей, які на цей момент не володіють українською, але прагнуть її вивчити, щоб їхні діти були україномовними.

"Отже, ніхто не заборонятиме англо-, франко-, німецько- чи угорськомовні газети. Як не ображатиме ні угорську, ні румунську, ні польську, ні інші меншини. Без поваги до власної мови та культури не можна поважати інші", - зазначив Княжицький.

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла за основу законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

 

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29 10 2018 14:55
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