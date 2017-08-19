До Землі наближається кількакілометровий астероїд Флоренс

Наступне таке зближення відбудеться через 40 років

Великий астероїд Флоренс пролетить повз Землю 1 вересня 2017 року на відстані близько семи мільйонів кілометрів.

Про це повідомляє американське аерокосмічне агентство NASA.

Зазначається, що астероїд наблизиться до планети на відстань, яка дорівнює 18 відстаням між Землею та Місяцем.

Флоренс належить до найбільших навколоземних астероїдів, розмір яких становить кілька кілометрів.

Дослідження космічного телескопа NASA Spitzer та місії NEOWISE показують, що астероїд сягатиме 4,4 км у діаметрі.

"Флоренс – найбільший астероїд, який наблизиться до Землі так близько з часів коли NASA почала виявляти і відстежувати навколоземні астероїди", – сказав Пол Ходас із Центру досліджень навколоземних об'єктів NASA.

Близьке проходження біля Землі дасть вченим можливість вивчити цей астероїд детально, повідомляє NASA. Очікується, що Флоренс можна буде вивчати за допомогою наземних радіолокаційних спостережень.

Нагадаємо, NASA має намір у 2022 році відправити дослідницький зонд до астероїда 16 Psyche, вартість коштовних металів у якому перевищує вартість світової економіки.