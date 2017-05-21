До ЗМІ потрапили таємні інструкції для модераторів Facebook

Британське видання The Guardian оприлюднило настанови, якими керуються модератори соцмережі Facebook.

Видання The Guardian бачило понад 100 внутрішніх таблиць та настанов протягом останнього року, які мають пом’якшувати проблеми насильства, розпалювання ненависті, тероризму, порнографії, расизму та самоушкодження.

Такими, які слід видаляти, визнаються повідомлення на кшталт "Застреліть Трампа". Він знаходиться у категорії захисту, адже є главою держави, однак якщо такі повідомлення стосуватимуться пересічної людини, то Facebook має їх оминати.

Тривожними соцмережа визначає відео насильницької смерті. Такий контент завжди має бути видалений. Однак модератори не повинні чіпати окремі фотографії насильства не сексуального характеру або знущань над дітьми, якщо фото не матимуть елементу садизму.

Щодо жорстокого поводження з тваринами – такі фотографії можуть поділяють на дві категорії: вони або не видаляються, або помічаються як "тривожні".

Не визнаються як погані витвори мистецтва, які ілюструють оголені тіла та статевий акт. Однак наголошується, що фотографія зі статевим актом не підпадає під це правило.

Щодо відео абортів зазначається, що їх не видалятимуть, якщо вони не ілюструватимуть інтимні зони.

Нагадаємо, суд у Відні зобов'язав соціальну мережу Facebook видаляти образливі публікації, якщо вони містять "мову ворожнечі".

Компанія Facebook у Таїланді заблокувала доступ до відео, на якому король країни (тоді ще принц) Маха Вачиралонгкорн був помічений у майці і показав свої тату.

У вівторок, 16 травня, влада Франції оштрафували Facebook на 150 тис. євро за порушення законодавства про захист персональних даних.