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Доба а АТО: один військовий загинув, двоє поранені

Бойовики стріляють зі зброї великого калібру
У вівторок, 17 квітня, під час бойових дій на Донбасі загинув один військовий, двоє отримали поранення.
Доба а АТО: один військовий загинув, двоє поранені Фото: Андрій Попіль

Станом на 18:00 бойовики здійснили 21 обстріл, в тому числі зі зброї великого калібру.

На луганському напрямку біля Зайцевого стріляли з артилерії калібру 152 мм, біля Троїцького - з мінометів 120 мм. Також важкі міномети калібру 120 мм використовувалися бойовиками біля Гнутового на донецькому напрямку, з мінометів калібру 82 мм стріляли біля Новотроїцького, - йдеться у вечірньому зведенні штабу АТО.

Бойові дії також відбувалися біля Луганського, Авдіївки, шахти "Бутівка", Павлополя, Водяного, Опитного, Широкиного.

Нагадаємо, що з початку весни в Україні відновилися активні бойові дії, а кількість обстрілів знову почала обчислюватися десятками.

Дві спроби ввести режим припинення вогню завершився провалом.

Раніше повідомляли, що співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріли, п’ятеро людей дістали поранення.

 
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17 04 2018 18:59
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