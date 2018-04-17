Доба а АТО: один військовий загинув, двоє поранені

У вівторок, 17 квітня, під час бойових дій на Донбасі загинув один військовий, двоє отримали поранення.

Станом на 18:00 бойовики здійснили 21 обстріл, в тому числі зі зброї великого калібру.

На луганському напрямку біля Зайцевого стріляли з артилерії калібру 152 мм, біля Троїцького - з мінометів 120 мм. Також важкі міномети калібру 120 мм використовувалися бойовиками біля Гнутового на донецькому напрямку, з мінометів калібру 82 мм стріляли біля Новотроїцького, - йдеться у вечірньому зведенні штабу АТО.

Бойові дії також відбувалися біля Луганського, Авдіївки, шахти "Бутівка", Павлополя, Водяного, Опитного, Широкиного.

Нагадаємо, що з початку весни в Україні відновилися активні бойові дії, а кількість обстрілів знову почала обчислюватися десятками.

Дві спроби ввести режим припинення вогню завершився провалом.

Раніше повідомляли, що співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріли, п’ятеро людей дістали поранення.