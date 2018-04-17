Доба а АТО: один військовий загинув, двоє поранені
Станом на 18:00 бойовики здійснили 21 обстріл, в тому числі зі зброї великого калібру.
На луганському напрямку біля Зайцевого стріляли з артилерії калібру 152 мм, біля Троїцького - з мінометів 120 мм. Також важкі міномети калібру 120 мм використовувалися бойовиками біля Гнутового на донецькому напрямку, з мінометів калібру 82 мм стріляли біля Новотроїцького, - йдеться у вечірньому зведенні штабу АТО.
Бойові дії також відбувалися біля Луганського, Авдіївки, шахти "Бутівка", Павлополя, Водяного, Опитного, Широкиного.
Нагадаємо, що з початку весни в Україні відновилися активні бойові дії, а кількість обстрілів знову почала обчислюватися десятками.
Дві спроби ввести режим припинення вогню завершився провалом.
Раніше повідомляли, що співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріли, п’ятеро людей дістали поранення.
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