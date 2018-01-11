Доба на Донбасі: 5 обстрілів, поранено двох українських бійців

Упродовж минулої доби, 31 жовтня, окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях військ ЗСУ. При цьому, противник 5 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, на Луганському напрямку, поблизу населеного пункту Нижнє, вночі ворог обстріляв опорні пункти Об'єднаних сил з артилерії калібру 122 мм, та, приблизно в той же час, відкривав вогонь в районі Кримського з мінометів калібру 82 та 120 мм", - інформує прес-центр штабу ООС.

Два випадки застосування окупантами мінометів зафіксовано також поблизу Золотого.

Крім того, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Новоселівка Друга, Авдіївка, Піски, Новотроїцьке, Березове, Новомихайлівка, Старогнатівка, Павлопіль, Водяне, Гнутове, Лебединське та Широкине. Вогонь з важкого озброєння у цих випадках не вівся.

У ході бойових дій поранено двох військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

Від початку цієї доби зафіксовано обстріл позицій Об'єднаних сил в районі Авдіївки з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат з нашого боку немає.

За даними розвідки, 31 жовтня 4-х осіб зі складу російських окупаційних військ поранено.

Нагадаємо, що командира розвідвзводу 28-ї окремої механізованої бригади Ярослава Гаврилюка (позивний "Сява"), який загинув 28 жовтня у зоні операції об'єднаних сил на сході України, побив до смерті старший за посадою.