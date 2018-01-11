Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Доба на Донбасі: 5 обстрілів, поранено двох українських бійців

За даними розвідки, 31 жовтня 4-х осіб зі складу російських окупаційних військ поранено
Упродовж минулої доби, 31 жовтня, окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях військ ЗСУ. При цьому, противник 5 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
Доба на Донбасі: 5 обстрілів, поранено двох українських бійців Фото: ООС

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, на Луганському напрямку, поблизу населеного пункту Нижнє, вночі ворог обстріляв опорні пункти Об'єднаних сил з артилерії калібру 122 мм, та, приблизно в той же час, відкривав вогонь в районі Кримського з мінометів калібру 82 та 120 мм", - інформує прес-центр штабу ООС.

Два випадки застосування окупантами мінометів зафіксовано також поблизу Золотого. 

Крім того, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Новоселівка Друга, Авдіївка, Піски, Новотроїцьке, Березове, Новомихайлівка, Старогнатівка, Павлопіль, Водяне, Гнутове, Лебединське та Широкине. Вогонь з важкого озброєння у цих випадках не вівся.

У ході бойових дій поранено двох військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. 

Від початку цієї доби зафіксовано обстріл позицій Об'єднаних сил в районі Авдіївки з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат з нашого боку немає.

За даними розвідки, 31 жовтня 4-х осіб зі складу російських окупаційних військ поранено.

Нагадаємо, що командира розвідвзводу 28-ї окремої механізованої бригади Ярослава Гаврилюка (позивний "Сява"), який загинув 28 жовтня у зоні операції об'єднаних сил на сході України, побив до смерті старший за посадою.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 11 2018 08:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.