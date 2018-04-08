Доба на Донбасі: бойовики 36 разів відкривали вогонь

Упродовж минулої доби, 3 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил мала ознаки загострення на окремих напрямках, проте залишалася цілком контрольованою.

Противник 36 разів відкривав вогонь по позиціях військ ЗСУ, у тому числі 6 разів із важкого озброєння, передає прес-центр штабу ООС.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Вогонь вівся по захисниках, Кримського, Макарового, Новолуганського, Луганського, Південного, Залізного, Мар’їнки, Красногорівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, ворог 3 рази обстріляв наші позиції біля Кримського із 82-мм мінометів. Також обстрілу із мінометів калібром 82 мм зазнали захисники Талаківки, а по позиціях наших військ біля Павлополя противник вів вогонь із танка, мінометів калібром 120 мм та 82 мм", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Новозванівки, Троїцького, Мар’їнки та Водяного.

За даними розвідки один окупант загинув та один дістав поранення.