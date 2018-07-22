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Доба на Донбасі: бойовики застосували міномети, втрат немає

Минулої доби бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 2 рази - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Упродовж поточної доби - 5 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил, втрат серед українських військових немає.
Доба на Донбасі: бойовики застосували міномети, втрат немає Фото: facebook.com/odalug

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Причепилівки, Майорська, Авдіївки, Пісків, Красногорівки, Лебединського, Павлополя, Талаківки та Широкиного.

Поряд із цим, противник у районах Лебединського та Талаківки застосував 82-мм міномети", - повідомили у зведенні прес-центру ООС.

"Своїми провокативними діями окупанти намагалися змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити Україну у недотриманні оголошеного перемир’я", - йдеться у звіті.

Упродовж поточної доби бойовики 5 разів відкривали вогонь по українських позиціях біля Кримського, Талаківки, Водяного, Широкиного та Гнутового.

Нагадаємо, 21 липня бойовики частково знизили активність на Донеччині, вели прицільний вогонь.

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22 07 2018 10:23
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