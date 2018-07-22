Доба на Донбасі: бойовики застосували міномети, втрат немає
"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Причепилівки, Майорська, Авдіївки, Пісків, Красногорівки, Лебединського, Павлополя, Талаківки та Широкиного.
Поряд із цим, противник у районах Лебединського та Талаківки застосував 82-мм міномети", - повідомили у зведенні прес-центру ООС.
"Своїми провокативними діями окупанти намагалися змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити Україну у недотриманні оголошеного перемир’я", - йдеться у звіті.
Упродовж поточної доби бойовики 5 разів відкривали вогонь по українських позиціях біля Кримського, Талаківки, Водяного, Широкиного та Гнутового.
Нагадаємо, 21 липня бойовики частково знизили активність на Донеччині, вели прицільний вогонь.
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