Доба на Донбасі: двоє бійців ЗСУ загинули, ще двоє поранені
"Відзначається активізація російсько-окупаційних військ темної пори доби в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Опитне, Мар’їнка, Водяне, Широкине. Загалом противник 25 разів порушував режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням мінометів. Підрозділи Об’єднаних сил ставали на заваді провокаційним діям ворога та давали йому адекватну відповідь", - повідомляє прес-центр штабу ООС.
Під час бойових дій минулої доби, 6 червня, 2 військовослужбовця Об’єднаних сил загинули та 2 зазнали поранень. За даними розвідки, противнику нанесено втрат: 5 окупантів знищено та 3 поранено.
Сьогодні, упродовж ночі 7 червня, мала ознаки загострення ситуація на Луганщині - окупанти 5 разів відкривали вогонь зі 120-мм та 82 –мм мінометів поблизу населених пунктів Кримське та Новотошківське. Ситуація контрольована Об’єднаними силами. Втрат наших військ поточної доби немає.
Нагадаємо, що впродовж доби 5-го травня бойовики 31 раз порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 та 82 калібру, - 3 українських військових отримали поранення.
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