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Доба на Донбасі пройшла без обстрілів

Один військовий отримав бойову травму під час виконання інженерних робіт
З опівночі в зоні АТО не було порушень режиму припинення вогню.
Доба на Донбасі пройшла без обстрілів Фото: Прес-центр штабу АТО

Однак під час виконання інженерних робіт отримав бойову травму один військовослужбовець Збройних Сил України. Його доставили у військовий госпіталь, життю військового нічого не загрожує. Військові медики характеризують стан здоров'я бійця як задовільний, повідомляє штаб АТО.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні угрупування здійснили 7 обстрілів позицій ЗСУ, троє українських військовослужбовців загинули, ще 5 поранено.

 

 

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18 01 2018 20:24
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