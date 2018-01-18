Доба на Донбасі пройшла без обстрілів Один військовий отримав бойову травму під час виконання інженерних робіт

З опівночі в зоні АТО не було порушень режиму припинення вогню.

Фото: Прес-центр штабу АТО

Однак під час виконання інженерних робіт отримав бойову травму один військовослужбовець Збройних Сил України. Його доставили у військовий госпіталь, життю військового нічого не загрожує. Військові медики характеризують стан здоров'я бійця як задовільний, повідомляє штаб АТО. Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні угрупування здійснили 7 обстрілів позицій ЗСУ, троє українських військовослужбовців загинули, ще 5 поранено.

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