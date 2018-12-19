CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зоні бойових дій на Донбасі за добу 18 грудня бойовики 13 разів обстрілювали позиції українських військових. Один службовець дістав поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Доба на Донбасі: від обстрілів поранений один український військовий
Окупаційні війська 13 разів обстріляли позиції Збройних сил України
Фото: espreso.tv
Бойовики чотири рази застосували заборонене Мінськими угодами озброєння, заявили у штабі Операції об’єднаних сил.
Під обстріли з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї потрапили райони населених пунктів Славне, Авдіївка, Піски, Чермалик, Лебединське, Павлопіль на Донеччині.
Нагадаємо, 16 грудня російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосувати озброєння, заборонене Мінськими угодами.
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19 12 2018 08:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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