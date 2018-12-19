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Доба на Донбасі: від обстрілів поранений один український військовий

Окупаційні війська 13 разів обстріляли позиції Збройних сил України
У зоні бойових дій на Донбасі за добу 18 грудня бойовики 13 разів обстрілювали позиції українських військових. Один службовець дістав поранення.
Доба на Донбасі: від обстрілів поранений один український військовий Фото: espreso.tv

Бойовики чотири рази застосували заборонене Мінськими угодами озброєння, заявили у штабі Операції об’єднаних сил.

Під обстріли з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї потрапили райони населених пунктів Славне, Авдіївка, Піски, Чермалик, Лебединське, Павлопіль на Донеччині.

Нагадаємо, 16 грудня російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосувати озброєння, заборонене Мінськими угодами.

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19 12 2018 08:25
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