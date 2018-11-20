Доба у районі ООС: спостерігалася відносна тиша, втрат немає
"Уздовж лінії зіткнення зберігалася відносна тиша. Вогневу активність ворога відзначено на донецькому напрямку в районі населеного пункту Піски", – повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.
Від початку доби втрат в лавах ЗСУ немає.
Наголошується, що підрозділу Об'єднаних сил продовжують виконувати бойові завдання в посиленому режимі, тримають ситуацію в районі проведення операції під своїм контролем і готові до реагування на будь-які зміни в обстановці.
Раніше повідомлялося, що незаконні збройні формування на Донбасі продовжують накопичувати зброю і бойову техніку, включаючи РСЗВ БМ-21 "Град".
Нагадаємо, минулої доби бойовики 16 разів порушили режим тиші, п'ять разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Серед українських військових ніхто не постраждав.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Український документальний фільм про Майдан і війну на Донбасі позмагається за Оскар
- ВІДЕО Львівська студія Young&Hungry зняла соціальний ролик до 85-роковин Голодомору
- ВІДЕО Американка зняла відео, як залишала зону пожеж у Каліфорнії
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилвався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"
- Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"