Доба у районі ООС: спостерігалася відносна тиша, втрат немає

В районі бойових дій на Донбасі від початку поточної доби, станом на 18:00 спостерігалася відносна тиша.

"Уздовж лінії зіткнення зберігалася відносна тиша. Вогневу активність ворога відзначено на донецькому напрямку в районі населеного пункту Піски", – повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

Від початку доби втрат в лавах ЗСУ немає.

Наголошується, що підрозділу Об'єднаних сил продовжують виконувати бойові завдання в посиленому режимі, тримають ситуацію в районі проведення операції під своїм контролем і готові до реагування на будь-які зміни в обстановці.

Раніше повідомлялося, що незаконні збройні формування на Донбасі продовжують накопичувати зброю і бойову техніку, включаючи РСЗВ БМ-21 "Град".