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Доба у районі ООС: спостерігалася відносна тиша, втрат немає

Підрозділи ООС продовжують виконувати завдання в посиленому режимі
В районі бойових дій на Донбасі від початку поточної доби, станом на 18:00 спостерігалася відносна тиша.
Доба у районі ООС: спостерігалася відносна тиша, втрат немає Фото: depo.ua

"Уздовж лінії зіткнення зберігалася відносна тиша. Вогневу активність ворога відзначено на донецькому напрямку в районі населеного пункту Піски", повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

Від початку доби втрат в лавах ЗСУ немає.

Наголошується, що  підрозділу Об'єднаних сил продовжують виконувати бойові завдання в посиленому режимі, тримають ситуацію в районі проведення операції під своїм контролем і готові до реагування на будь-які зміни в обстановці.

Раніше повідомлялося, що незаконні збройні формування на Донбасі продовжують накопичувати зброю і бойову техніку, включаючи РСЗВ БМ-21 "Град".

Нагадаємо, минулої доби бойовики 16 разів порушили режим тиші, п'ять разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Серед українських військових ніхто не постраждав.

 

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20 11 2018 19:20
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