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Доба у зоні бойових дій на Донбасі: 21 обстріл, 3 військових поранено

Важке озброєння не застосовувалося
Протягом минулої доби, 1 серпня, у зоні бойових дій на Донбасі поранення дістали троє українських військових.
Доба у зоні бойових дій на Донбасі: 21 обстріл, 3 військових поранено Фото: facebook.com/odalug

"Упродовж минулої доби також виявлено відсутність одного військовослужбовця підрозділу Об’єднаних сил. Організовано його пошуки", - зазначили у штабі прес-центру операції Об’єднаних сил.

Бойовики 21 раз обстрілювали позиції українських військ. 

За даними розвідки, 5 бойовиків загинуло та 4 дістали поранення.

Також повідовмляється, що з початку доби 2 серпня двоє військових дістали поранення.

Нагадаємо, з сьомої ранку до 18:00 1 серпня Об'єднані сили зафіксували чотири випадки порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Втрат серед особового складу ЗСУ не було.

 
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02 08 2018 08:00
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