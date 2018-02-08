CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПротягом минулої доби, 1 серпня, у зоні бойових дій на Донбасі поранення дістали троє українських військових.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Доба у зоні бойових дій на Донбасі: 21 обстріл, 3 військових поранено
Важке озброєння не застосовувалося
Фото: facebook.com/odalug
"Упродовж минулої доби також виявлено відсутність одного військовослужбовця підрозділу Об’єднаних сил. Організовано його пошуки", - зазначили у штабі прес-центру операції Об’єднаних сил.
Бойовики 21 раз обстрілювали позиції українських військ.
За даними розвідки, 5 бойовиків загинуло та 4 дістали поранення.
Також повідовмляється, що з початку доби 2 серпня двоє військових дістали поранення.
Нагадаємо, з сьомої ранку до 18:00 1 серпня Об'єднані сили зафіксували чотири випадки порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Втрат серед особового складу ЗСУ не було.
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