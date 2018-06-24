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За добу у зоні бойових дій на Донбасі 25 обстрілів, п'ять військових поранено

Бойовики 25 разів відкривали вогонь, а десять разів застосовували артилерію та міномети
Протягом минулої доби, 23 червня, у зоні бойових дій на Донбасі переважна більшість бої відбувалася із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів різних типів.
За добу у зоні бойових дій на Донбасі 25 обстрілів, п Фото: Roman Donik/facebook.com

У першій половині доби бойовики активно застосовували ствольну артилерію та міномети, а ввечері на деяких ділянках лінії зіткнення – БМП. Поранення дістали п'ятеро українських військових, повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

Бої тривали в районі населених пунктів Новотошківське, Кримське, Світлодарськ та Золоте, що на Луганщині. Не припинялися бойові дії на Донецькому напрямку поблизу Кам’янки, Пісків та Авдіївки.

Найбільш активні бойові дії упродовж доби точилися на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Лебединське, Павлопіль, Широкіне та Водяне. 

Нагадаємо, 23 червня з сьомої ранку до 18:00 Об'єднані сили зафіксували вісім обстрілів бойовиками позицій українських військових на Донбасі. Четверо українських військових отримали поранення.

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24 06 2018 10:26
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