Доба у зоні бойових дій на Донбасі: 26 обстрілів, один поранений військовий

Протягом минулої доби, 30 червня, у зоні бойових дій на Донбасі один український військовий дістав поранення.

На Луганському напрямку неспокійно було в районі населеного пункту Новотошківське, там стріляли зі 120-мм та 82-мм мінометів, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляють у прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

На Горлівському напрямку російські - у районі населених пунктів Південне та Зайцеве, а саме з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку під вогнем бойовиків опинилися захисники Мар’їнки, Красногорівки, Авдіївки, Верхньоторецького, Пісків, Опитного та Новомихайлівки.

Минулої доби великої кількості обстрілів зазнали захисники Маріупольського напрямку. Обстріляли позиції в районі населених пунктів Лебединське, Водяне, Павлопіль, Чермалик, Талаківка та Гнутове.

"Не зважаючи на прийняте рішення Тристоронньою контактною групою у Мінську щодо оголошення режиму тиші по всій лінії фронту починаючи з 00.00 годин 01 липня 2018 року бойовики російських окупаційних військ упродовж поточної доби 2 рази відкривали вогонь по наших захисниках", - наголошують у штабі.

На Горлівському напрямку обстріляли з мінометів калібром 120 мм наші позиції у районі населеного пункту Зайцеве, а з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населеного пункту Новоолександрівка, що на Луганському напрямку.

Нагадаємо, тристороння контактна група за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) підтвердила прихильність всеосяжному та безстроковому режиму припинення вогню на Донбасі починаючи з 1 липня у зв'язку з початком жнив.