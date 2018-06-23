З початку доби в зоні бойових дій на Донбасі 27 обстрілів, втрат немає
На Донецькому напрямку обстріли велися переважно зі стрілецької зброї та гранатометів, йдеться у ранковому щоденному зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.
На Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Водяне та Гнутово активні бойові дії розпочалися близько 18:00. Упродовж години бойовики вели вогонь з артилерії 122-го калібру.
Нагадаємо, 22 червня з сьомої ранку до 18:00 Об'єднані сили зафіксували сім обстрілів бойовиками позицій українських військових на Донбасі.
Додамо, упродовж минулої доби, 21 червня, в зоні бойових дій на Донбасі переважна більшість бойових дій відбувалася із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів різних типів. ОС зафіксували 29 обстрілів. Один український військовий отримав поранення.
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