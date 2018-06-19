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З початку доби у зоні бойових дій на Донбасі 28 обстрілів, двоє військових поранено

Бойовики 6 разів застосовували важке озброєння
Упродовж минулої доби, 18 червня, у зоні бойових дій на Донбасі двоє українських військових дістали поранення.
З початку доби у зоні бойових дій на Донбасі 28 обстрілів, двоє військових поранено Фото: depo.ua

За даними розвідки, минулої доби вбито одного та поранено 5 бойовиків. Також знищено 1 бойову броньовану машину та вантажівку ГАЗ-66, йдеться у повідомленні штабу операції Об’єднаних сил.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 17 червня, у зоні бойових дій на Донбасі один український військовий дістав поранення.

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19 06 2018 08:00
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