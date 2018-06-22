Доба у зоні бойових дій на Донбасі: 29 обстрілів, один поранений військовий

Бойовики 29 разів прицільно оюстрілювали позиції українських військових, три рази застосувавши артилерію та міномети

Протягом минулої доби, 21 червня, у зоні бойових дій на Донбасі переважна більшість бойових дій відбувалася із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів різних типів.

Бої тривали в районі населених пунктів Новотошківське та Станиці Луганської на Луганщині. На Горлівському напрямку в районі населеного пункту Зайцеве. Не припинялися бойові дії на Донецькому напрямку поблизу Старогнатівки, Красногорівки, Мар’їнки та Новотроїцького, повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

Найактивніші бойові дії протягом доби тривали на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Лебединське, Павлопіль та Гнутове.

За даними розвідки, трьох бойовиків убито, ще трьох поранено.

Нагадаємо, 20 червня російсько-окупаційні війська 30 разів порушили режим припинення вогню, з них 6 із застосовуванням артилерії та мінометів. Під час бойових дій зазнали поранень три українських військовослужбовці, втрат немає.